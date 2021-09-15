- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7 152
Kârla kapanan işlemler:
3 883 (54.29%)
Zararla kapanan işlemler:
3 269 (45.71%)
En iyi işlem:
4 684.52 USD
En kötü işlem:
-4 032.43 USD
Brüt kâr:
1 035 493.83 USD (13 659 407 pips)
Brüt zarar:
-968 290.96 USD (12 350 752 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (4 169.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18 169.08 USD (9)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
86.60%
Maks. mevduat yükü:
91.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
3 559 (49.76%)
Satış işlemleri:
3 593 (50.24%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
9.40 USD
Ortalama kâr:
266.67 USD
Ortalama zarar:
-296.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
55 (-38 765.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52 936.39 USD (22)
Aylık büyüme:
-7.06%
Yıllık tahmin:
-85.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
154.76 USD
Maksimum:
105 897.05 USD (35.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.69% (105 897.05 USD)
Varlığa göre:
82.99% (36 264.16 USD)
Dağılım
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDNOKe
|3407
|USDCADe
|2239
|AUDUSDe
|1175
|GBPUSDe
|166
|EURUSDe
|165
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDNOKe
|43K
|USDCADe
|14K
|AUDUSDe
|5.9K
|GBPUSDe
|8.5K
|EURUSDe
|-3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDNOKe
|1.3M
|USDCADe
|-22K
|AUDUSDe
|15K
|GBPUSDe
|7.9K
|EURUSDe
|-5.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 684.52 USD
En kötü işlem: -4 032 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +4 169.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -38 765.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
