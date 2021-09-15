SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Jiyingxiong
Dingjia Xiong

Jiyingxiong

Dingjia Xiong
0 inceleme
227 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 -67%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 152
Kârla kapanan işlemler:
3 883 (54.29%)
Zararla kapanan işlemler:
3 269 (45.71%)
En iyi işlem:
4 684.52 USD
En kötü işlem:
-4 032.43 USD
Brüt kâr:
1 035 493.83 USD (13 659 407 pips)
Brüt zarar:
-968 290.96 USD (12 350 752 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (4 169.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18 169.08 USD (9)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
86.60%
Maks. mevduat yükü:
91.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
3 559 (49.76%)
Satış işlemleri:
3 593 (50.24%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
9.40 USD
Ortalama kâr:
266.67 USD
Ortalama zarar:
-296.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
55 (-38 765.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52 936.39 USD (22)
Aylık büyüme:
-7.06%
Yıllık tahmin:
-85.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
154.76 USD
Maksimum:
105 897.05 USD (35.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.69% (105 897.05 USD)
Varlığa göre:
82.99% (36 264.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDNOKe 3407
USDCADe 2239
AUDUSDe 1175
GBPUSDe 166
EURUSDe 165
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDNOKe 43K
USDCADe 14K
AUDUSDe 5.9K
GBPUSDe 8.5K
EURUSDe -3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDNOKe 1.3M
USDCADe -22K
AUDUSDe 15K
GBPUSDe 7.9K
EURUSDe -5.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 684.52 USD
En kötü işlem: -4 032 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +4 169.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -38 765.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.02.07 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 20:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.20 12:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.11 19:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.15 06:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.11 20:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.15 03:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.07 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.20 07:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.20 02:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.09.20 01:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.19 22:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.09.19 09:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.19 04:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.09.19 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.18 23:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.09.18 22:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.18 20:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.09.18 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.18 10:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
