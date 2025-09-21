QuotazioniSezioni
SVREW: SaverOne 2014 Ltd - Warrant

0.0162 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SVREW ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0162 e ad un massimo di 0.0162.

Segui le dinamiche di SaverOne 2014 Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0162 0.0162
Intervallo Annuale
0.0036 0.0617
Chiusura Precedente
0.0162
Apertura
0.0162
Bid
0.0162
Ask
0.0192
Minimo
0.0162
Massimo
0.0162
Volume
1
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-26.36%
Variazione Semestrale
-5.26%
Variazione Annuale
-58.46%
21 settembre, domenica