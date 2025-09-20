CotationsSections
SVREW: SaverOne 2014 Ltd - Warrant

0.0162 USD 0.0000 (0.00%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SVREW a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0162 et à un maximum de 0.0162.

Suivez la dynamique SaverOne 2014 Ltd - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0162 0.0162
Range Annuel
0.0036 0.0617
Clôture Précédente
0.0162
Ouverture
0.0162
Bid
0.0162
Ask
0.0192
Plus Bas
0.0162
Plus Haut
0.0162
Volume
1
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
-26.36%
Changement à 6 Mois
-5.26%
Changement Annuel
-58.46%
20 septembre, samedi