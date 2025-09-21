Valute / RDAC
RDAC
10.36 USD 0.01 (0.10%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RDAC ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.36 e ad un massimo di 10.36.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.36 10.36
Intervallo Annuale
9.99 10.42
- Chiusura Precedente
- 10.35
- Apertura
- 10.36
- Bid
- 10.36
- Ask
- 10.66
- Minimo
- 10.36
- Massimo
- 10.36
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.10%
- Variazione Mensile
- -0.10%
- Variazione Semestrale
- 1.47%
- Variazione Annuale
- 3.60%
21 settembre, domenica