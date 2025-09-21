Valute / ANSC
ANSC: Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Class
10.93 USD 0.01 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ANSC ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.93 e ad un massimo di 10.95.
Segui le dinamiche di Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Class. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.93 10.95
Intervallo Annuale
10.35 10.95
- Chiusura Precedente
- 10.94
- Apertura
- 10.94
- Bid
- 10.93
- Ask
- 11.23
- Minimo
- 10.93
- Massimo
- 10.95
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- -0.09%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 2.44%
- Variazione Annuale
- 5.50%
21 settembre, domenica