Algometrix Vector MT4

Algometrix Vector è un sistema di trading completamente automatizzato, meticolosamente ingegnerizzato per operare sull'oro (XAUUSD). A differenza della maggior parte degli algoritmi ad alta frequenza o ad alto rischio, Vector è stato progettato con una filosofia "Safety-First", privilegiando la protezione del capitale e la stabilità operativa nel lungo periodo.

L'algoritmo analizza le dinamiche del mercato dei metalli preziosi per identificare setup ad alta probabilità, mantenendo un'operatività equilibrata e sostenibile, ideale per chi cerca una crescita costante senza lo stress delle oscillazioni incontrollate.

Segnale live: clicca qui



Caratteristiche Principali

Operatività Equilibrata: Il sistema non insegue il mercato a ogni tick. Con una media di 1 operazione al giorno , Algometrix Vector seleziona solo i momenti di maggiore chiarezza direzionale, evitando l'overtrading.

Gestione del Rischio Rigorosa: Ogni singola posizione viene aperta con un Hard Stop Loss predefinito. Questo rende il sistema immune alle improvvise esplosioni di volatilità e indipendente dai costi dello spread, garantendo che il rischio massimo sia sempre noto in anticipo.

Logica di Trading Lineare: Escludiamo categoricamente strategie tossiche o pericolose. No Martingala, No Grid, No Mediazione. Ogni trade è un evento indipendente basato su un volume d'ingresso costante e proporzionato.

Conformità e Consistenza: Il sistema è progettato per rispettare le più comuni regole di consistenza (Prop Firm ready). I volumi di ingresso rimangono equilibrati nel tempo, favorendo una curva di equity pulita e professionale.

Massima Liquidità: La durata delle operazioni è studiata per non superare mai le 24 ore. Questo approccio intraday assicura che il capitale non rimanga bloccato in posizioni overnight prolungate, rendendo i fondi sempre disponibili per eventuali prelievi.

Perché scegliere Algometrix Vector?

In un mercato saturo di Expert Advisor che promettono rendimenti irrealistici utilizzando rischi eccessivi, Algometrix Vector si distingue per la sua trasparenza. È uno strumento professionale dedicato al trader che comprende il valore della conservazione del capitale e della gestione statistica del rischio.

Simbolo: XAUUSD (Oro)

Timeframe: Qualsiasi

Piattaforma : MetaTrader 5

Tipo di Conto : Qualsiasi

Installazione: Applica l'EA a un singolo grafico XAUUSD, imposta il "Risk Level" desiderato e l'algoritmo gestirà il resto.

Saldo Minimo: Adatto a diverse dimensioni di conto (si suggeriscono €500 per un miglior bilanciamento dei volumi di ingresso).



Disclaimer: Il trading di oro e altri strumenti finanziari comporta un elevato livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Le performance passate di un Expert Advisor (EA) non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Nessun sistema automatizzato può garantire profitti o la totale eliminazione del rischio. Fai trading solo con il capitale che puoi permetterti di perdere. L'autore non è responsabile per eventuali perdite finanziarie subite a causa dell'utilizzo di questo software.