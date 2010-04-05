Crypto Bull Rider
- Experts
- Roberto Lo Baido
- Versione: 1.4
- Aggiornato: 24 maggio 2024
- Attivazioni: 5
Crypto Bull Rider è un Expert Advisor che sfrutta uno studio statistico sui dati storici di BITCOIN.
Questo studio individua le finestre temporali (a cavallo dei vari Halving) durante le quali BTCUSD è Bullish ed automatizza l'apertura e la chiusura di posizioni LONG di medio termine.
Un'operatività di questo tipo si è dimostrata più efficace di una semplice strategia di BUY & HOLD di Bitcoin, perchè cavalca solo i periodi BULLISH scartando i periodi di CRYPTO WINTER (vedi screenshot del grafico di comparazione).
Le impostazioni di Default sono ottimizzate in base allo studio statistico, ma possono essere modificate a piacimento.
L'EA funziona in questo modo:
- Apre a mercato un solo trade alla volta.
- Opera solo nella finestra Bullish, quando cioè ci troviamo tra N giorni prima e N giorni dopo un Halving.
- All'interno di questa finestra:
- Mantiene la posizione solo in alcuni giorni del mese.
- Esclude alcuni mesi che si sono dimostrati non profittevoli su base statistica.
- Esclude, se selezionati, alcuni giorni della settimana.
L'EA funziona solo su BTCUSD anche se caricato su altri asset e lavora su timeframe giornaliero anche se caricato su TimeFrame differenti.
Una volta caricato, compare sul grafico una dashboard con lo stato dell'EA ed in alto 5 celle che indicano lo stato di operatività (Attivo in VERDE/Non attivo in ROSSO) per i giorni da ieri in avanti per 5 giorni.
DESCRIZIONE PARAMETRI (I PARAMETRI PREIMPOSTATI SONO QUELLI SUGGERITI):
Money Management
- Money Management Type: è possibile scegliere tra 4 tipi di money management:
- Risk %: Percentuale di Rischio sul capitale per ogni trade.
- Fixed Amount: Importo fisso di rischio sul capitale per ogni trade.
- Fixed Lots: N° fisso di lotti.
- Progressive Lots: N° di lotti proporzionale al capitale.
- Capital on which to calculate risk: per le modalità di money management 1,2 e 4 è possibile scegliere se utilizzare il BALANCE o l'EQUITY.
- Risk % (per la mod. 1): percentuale di Rischio sul capitale.
- Risk Amount (per la mod. 2): Importo da rischiare.
- N° fixed lots (per la mod. 3): n° di lotti fissi.
- Progressive lots (per la mod. 4): n° di lotti per un capitale di 1000 (se il capitale è differente, i lotti verranno calcolati in proporzione).
- N° ATR used for risk % calc: n° di ATR da usare per il calcolo dello Stop Loss, necessario per le mod. 1 o 2. Lo Stop verrà calcolato solo per trovare il numero di Lotti da tradare, ma non verrà impostato.
- ATR periods for risk % calc: n° periodi per il calcolo degli ATR.
- N° Pips for risk % calc: in alternativa agli ATR, si può impostare un numero di Pips fisso di rischio.
Parametri della strategia
- Halving dates: impostare le date degli Halving (passati + una stima del prossimo).
- N° days window before Halving: n° giorni prima di un Halving (inizio periodo Bullish).
- N° days window after Halving: n° giorni dopo un Halving (fine periodo Bullish).
- Month day FROM: giorno del mese da cui iniziare l'operatività.
- Month day TO: giorno del mese in cui terminare l'operatività.
- Excluded months: mesi esclusi.
- Excluded weekdays: giorni della settimana esclusi.
- Close every evening in order to avoid Swap: chiude l'operazione ogni sera prima della mezzanotte per riaprirla poco dopo il cambio barra per evitare lo SWAP. Si sconsiglia di attivare questa opzione perchè quello che si risparmia in SWAP è il più delle volte inferiore a ciò che si perde in commissioni e SPREAD.
- Close only in profit during the window before/after Halving: se un trade è in perdita non viene chiuso nei periodi esclusi, ma rimane aperto fino al ritorno in positivo o fino alla chiusura della finestra Bullish.