تمكين الصفقات الخاصة بك مع مؤشر الأمل الجيد

تحقيق التكامل لنقاط دخول قوية

إذا كنت تبحث عن طريقة لتحسين تداولك في الفوركس، فإن مؤشر الأمل الجيد موجود هنا لإرشادك. يتميز هذا المؤشر بقدرته على الدمج الفعال لمختلف المؤشرات المعروفة، مما يؤدي إلى نقاط دخول قوية وتحليل شامل للسوق.

ما الذي يميز الأمل الجيد؟

<أ ط=0>1. تكامل المؤشر:

تتفوق شركة Hope Good في استخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات المعروفة ودمجها بشكل فعال، مما يوفر لك تحليلًا شاملاً للسوق.

<أ ط=0>2. نقاط الدخول القوية:

يعمل المؤشر على توليد نقاط دخول قوية ودقيقة، مدعومة بتحليل السوق المتقدم.

<أ ط=0>3. إرشادات التداول:

تقدم شركة Hope Good إشارات تحذيرية وإرشادات للتداول، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة وفعالة.

<أ ط=0>4. بيئة تداول قوية:

استمتع ببيئة تداول قوية حيث يمكنك تحسين استراتيجياتك واتخاذ قرارات تداول ذكية للغاية.

كيف تستفيد؟

  1. الإعدادات المتكاملة: استفد من تكامل المؤشرات عن طريق ضبط الإعدادات لتناسب استراتيجيتك الفريدة.

  2. تحليل الفرصة: قم بتحليل الفرص باستخدام نقاط دخول قوية وإرشادات التداول المقدمة من Hope Good.

  3. تبادل الخبرات: انضم إلى مجتمع التداول وشارك تجاربك واستفد من تحليلات الآخرين.

ختاماً

استفد من التكامل المميز لمؤشر الأمل الجيد واجعل تداولاتك أقوى وأكثر دقة. قم بتنزيل المؤشر اليوم واستعد لاكتشاف فرص تداول لا مثيل لها.


Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicatori
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicatori
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Night Ghost - Indicatore a freccia per opzioni binarie. Questo è un assistente affidabile per te in futuro! - Nessun ridisegno sul grafico -Funziona alla grande su tutte le coppie di valute! -Precisione dell'indicatore fino al 90% (soprattutto di notte) -Non c'è bisogno di impostare per molto tempo (impostato perfettamente per le opzioni binarie) - Segnali non in ritardo - La comparsa di un segnale sulla candela corrente -Perfetto per il periodo M1 (non più!) - Colore della candela ad
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicatori
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicatori
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicatori
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicatori
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicatori
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicatori
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicatori
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicatori
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicatori
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Mac Binary Options Signals
Satya Prakash Mishra
Indicatori
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Force Index con zone dinamiche di ipervenduto/ipercomprato" per MT4, senza ridisegno. - Force Index è uno degli indicatori principali che combina i dati di prezzo e volume in un singolo valore. - È fantastico per prendere le negoziazioni di vendita dalla zona dinamica di ipercomprato e le negoziazioni di acquisto dalla zona dinamica di ipervenduto. - Questo indicatore è eccellente per il trading di momentum nella direzione del trend. - Zona dinamica di ipercomprato - s
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicatori
Indicatore unico che implementa un approccio professionale e quantitativo al trading di reversione. Sfrutta il fatto che il prezzo devia e ritorna alla media in modo prevedibile e misurabile, il che consente regole di entrata e uscita chiare che superano di gran lunga le strategie di trading non quantitative. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Segnali di trading chiari Incredibilmente facile da scambiare Colori e dimensioni personalizzabili Implementa l
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicatori
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Morning Star pattern" per MT4. - L'indicatore "Morning Star pattern" è un indicatore molto potente per il trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo. - L'indicatore rileva i pattern rialzisti Morning Star sul grafico: segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail. - È disponibile anche il suo fratello, l'indicatore ribassista "Evening Star pattern" (segui il link qui sotto). - L'indicatore "Morning S
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicatori
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
Indicatori
Gioteen Volatility Index (GVI)   - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicat
Power Grid Bot
Stefan Kueffner
4 (4)
Experts
AUDCAD M15, EURUSD M15 and GBPUSD M15. This professional trading robot trades using the best proven strategies. In addition to excellent entries it uses a dynamic grid system that adapts to volatility and manages positions. It was developed and tested  using  in-sample statistical data of several Forex brokers for verification. The data sample was big enough to include all kinds of market sentiments. The strategy was then tested on out-of-sample data to verify the in-sample performance. The EA
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicatori
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicatori
Daily Candle Predictor è un indicatore che prevede il prezzo di chiusura di una candela. L'indicatore è destinato principalmente all'uso sui grafici D1. Questo indicatore è adatto sia per il trading forex tradizionale che per il trading di opzioni binarie. L'indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o può fungere da aggiunta al sistema di trading esistente. Questo indicatore analizza la candela corrente, calcolando alcuni fattori di forza all'interno del corpo della cande
Market Bias Indicator
Prabagaran E
Indicatori
Title : Market Bias Indicator - Oscillator-Based Trading Tool Introduction : Discover the potential of the "Market Bias Indicator," a revolutionary oscillator-based trading tool designed for precise market analysis. If you're in search of a robust alternative to traditional bias indicators, your quest ends here. Market Bias Indicator offers unparalleled accuracy in identifying market sentiment and is your gateway to confident trading decisions. Recommended Trading Pairs : Market Bias Indicator i
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experts
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicatori
ENIGMERA: Il cuore del mercato Importante: La demo di MQL5.com funziona nel Strategy Tester e potrebbe non riflettere completamente le funzionalità di Enigmera. Consulta la descrizione, gli screenshot e il video per maggiori dettagli. Non esitare a inviarmi un messaggio se hai domande! Il codice dell'indicatore è stato completamente riscritto. La versione 3.0 aggiunge nuove funzionalità e corregge i bug accumulati dall'inizio dell'indicatore. Introduzione Questo indicatore e sistema di trading
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
Indicatori
Super Signal – Skyblade Edition Sistema professionale di segnali di tendenza senza repaint / senza ritardo con tasso di vincita eccezionale | Per MT4 / MT5 Caratteristiche principali: Super Signal – Skyblade Edition è un sistema intelligente di segnali progettato specificamente per il trading di tendenza. Utilizza una logica di filtraggio multilivello per identificare esclusivamente i movimenti direzionali forti, supportati da un reale slancio (momentum). Questo sistema non tenta di prevedere
Wall Street Indicator
Nicola Capatti
Indicatori
Ultimate Arrow Indicator - Il Tuo Strumento per il Successo nel Trading! Sei stanco di strumenti che promettono tanto ma offrono poco? Il nostro Ultimate Arrow Indicator per MT4 è la soluzione definitiva che porta il tuo trading a un livello superiore. Questo indicatore è stato progettato con precisione chirurgica per offrirti segnali chiari, affidabili e senza compromessi. Ecco perché Ultimate Arrow Indicator è la scelta ideale per trader esperti e principianti: Prestazioni Straordinarie - Ris
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicatori
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
Predictive Levels
Satya Prakash Mishra
Indicatori
Market predictive price levels are key technical analysis tools is my finest invention through mathematics to predict automatically next price is where to reach after break any levels. A unique name quality it automatically calculate price range its my own invention according price value to predict what's is next price came than after it not fixed levels like Fibonacci or pivots Its Naveen's Predictive Levels .used to forecast where an asset's price might find support (stop falling) or resistanc
Pair Trading Station MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indicatori
How to use Pair Trading Station Pair Trading Station is recommended for H1 time frame and you can use it for any currency pairs. To generate buy and sell signal, follow few steps below to apply Pair Trading Station to your MetaTrader terminal. When you load Pair Trading Station on your chart, Pair Trading station will assess available historical data in your MetaTrader platforms for each currency pair. On your chart, the amount of historical data available will be displayed for each currency pai
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
Indicatori
Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal offre un approccio totalmente innovativo. È ideale per chi desidera valutare in anticipo come funziona il segnale con un TP-SL specifico e in quali COPPIE/TF dà le migliori prestazioni. La strategia Hit Rate Top Bottom Signal è uno strumento fondamentale per ogni tipo di trader e di trading poiché non solo emette segnali precisi senza repaint , indicando chiaramente quando operare e in quale direzione, ma tiene anch
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicatori
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indicatori
This indicator is a multifunctional technical analysis tool based on the combination of an adaptive exponential moving average and volatility filters calculated through the Average True Range (ATR). It is designed to accurately identify the current price direction, highlight key trend reversal areas, and visualize potential turning zones. The algorithm is built upon the dynamic construction of a trend ribbon using two levels of volatility — outer and inner ranges. The outer boundaries serve as i
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicatori
#EasyWayTradePanel indicator for #MetaTrader4 , is trade assistants for manual trading in any #currency in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY as #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin and more. Also is EasyWay to use for #COMMODITY as #Gold , #Silver , #Oil , #Gas ...... and #CFDs . When installed on the chart in your chosen time frame and trading tool, the indicator automatically draws the following custom indicators used in the EasyWayTradePanel trading strategy. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_C
Binary Booster
Yaroslav Varankin
5 (1)
Indicatori
Binary Options Trading Indicator: A Reliable Tool for Your Trades This indicator is specifically designed for binary options trading and has proven its high quality, reliability, and adequate accuracy, depending on the dynamics of the chart. Key Points: Signal Interpretation: When a blue cross signal appears, it indicates a potential entry into a trade, though it is considered a weak signal on its own. However, if the blue cross is accompanied by an arrow, it is considered a more reliable buy s
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicatori
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Indicatori
This is a mini One pair version of Advanced Detector of Trend Reversal and Continuance known as TrueTrendStarM(TTSm25). It is a sensitive and Predictive indicator of Price Trends for Professional traders.  ( ATTENTION BUYERS:-Now the indicator is available for UNLIMITED TIME ONE TIME buy of just $500 ). Avail the Opportunity.    It detects high odds changes in Price Trend direction long before other indicator detects it. I have been working on it since 2019.    This is possible due to fractal
Oracle flow
Adolfina Denysenko
Indicatori
Purpose of the indicator: Oracle Flow is designed to identify BUY/SELL market entry points using a combination of technical indicators and filters. The indicator displays arrows on the chart to signal possible trend reversals or continuations. Main elements used: Exponential moving averages (EMAs) – two periods are used: Faster and Slower. These are used to identify crossovers that confirm the strength of the movement. RSI (Relative Strength Index): – assesses the strength of the trend.
Dual Momentum
Adolfina Denysenko
Indicatori
Dual Momentum is a modern arrow indicator for MetaTrader 4, created specifically for the accurate detection of market reversals and strong impulse movements. The indicator is based on a combination of two powerful oscillators – Williams %R and RSI, which allows you to filter noise and generate more reliable signals. Thanks to this, Dual Momentum indicates only key entry points when the probability of a successful trade is highest. Key advantages: No redrawing – signals remain on the cha
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
FFx Engulfing Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the suggestion once the price reached the SL line Lines
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
FFx InsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too close buy/sell entry suggestions 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the c
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
FFx OutsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry. 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low. 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward. Offset the dashboard - any place on the chart. Remove the suggestion once the price reached the SL line.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
FFx PinBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too small candles 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the sugges
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Indicatori
Automatic, live & interactive picture of all trendlines. Assign push, email and sound alerts to the lines of your choice and be informed about price rollback, breakout, rollback after breakout, number of rollbacks, line expiration by double breakout. Correct, drag or delete the lines and interactively tune the line system. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA . Chart examples https: //www.mql5.com/en/users/efficientforex Price Interaction Events All events are effective immediately and only after one
Adaptive Stochastic
Rasoul Mojtahedzadeh
Indicatori
Stochastic Oscillator is one of the most popular and accurate oscillators widely used by traders to capture overbought and oversold areas of price action. Although the Stochastic indicator works fine for an interval of the market, it fails to generate profitable signals when the market conditions change, and hence it produces wrong signals resulting in big losses. Have you ever thought about an adaptive Stochastic indicator that adapts its period of calculation based on the market conditions? Th
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (59)
Indicatori
R. Cos'è l'A2SR ?   * È un indicatore tecnico leader (nessuna riverniciatura, nessun ritardo). -- Guida : -- su https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- e https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog A2SR ha una tecnica speciale per determinare i livelli di supporto (domanda) e resistenza (offerta). A differenza del modo ordinario che abbiamo visto in rete, A2SR ha un concetto originale nel determinare i livelli effettivi di SR. La tecnica originale non è stata presa d
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to Understand the Status: Green/Red square: histogram above/below 0 line Green square + Red bord
