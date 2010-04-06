Pending Order Doubled

参数说明如下：

extern double  第一单挂单价格 =0;// 新加参数 , 第一单开单可以是挂单并输入挂单价格，如果默认 0 表示，第一单采取立即开市价单的方式。

extern int  第一单挂单有效分钟数 =720;// 新加参数，如果第一单是挂单，挂单有效分钟数

buyORsell=false;// 第一单开多单还是空单，设置为 true 表示第一单开多单，设置为 false 表示第一单开空单
lots1=0.01;// 第一单开单的下单手数。
maxlots=10;// 加倍后的最大下单量不能超过 10 手，如果超过就不再开单
beishu=2;// 第一单以后加倍开单的加倍倍数
StopLoss=30;// 所有单的止损设置点数，  4 位平台还是 5 位平台， 30 就代表 30 点。
TakeProfit=30;// 所有单的止赢设置点数，  4 位平台还是 5 位平台， 30 就代表 30 点。
OpenTime=0;// 第一次开单的开单时间必须超过这个时间点，这个时间你输入你本地电脑上的时间就可以了。
OpenVolume=0;// 第一次开单交易量必须达到的数值。 相比于视频中讲解的功能，此款 EA 我们新增了一个让利润奔跑的功能，增加参数如下：
StartYiDongMoney=15;// 当纯利润大于这个资金的时候，开始启动按资金的方式移动止损
DaoTuigMoney=6;// 盈利最大资金回调多少资金可以出场
NewOpen=false;// 计算纯利润的时候是否计算以前单的亏损。 False 表示要计算， true 表示不计算 , 只计算当前当的情况。一般用默认好。除非你想完全开始新的单，跟以前的亏损完全无关那你设置为 true 。
举例说明：
我们下第一单  0.1 手亏损了 10 美金，然后我们又加倍下 0.2 手又亏损了 20 美金。接着我们下 0.4 手的单。那这次的 0.4 手单到底我们要赚多少钱出场才能挽回前 2 次的亏损并且让利润尽量放大呢。我们的方案是：现在的纯利润 = 0.4 手单现在赚的钱  - 0.1 手亏损的 10 美金  - 0.2 手亏损的 20 美金。对这个纯利润进行移动止损回调出场的方式。按照上面的参数设置的意思，就是当这个纯利润大于 15 美金的时候，以后出现的最大纯利润倒退 6 美金就自动止损出场。这样的好处可以让利润奔跑，有的时候一波很好的行情   纯利润一下子赚了 200 美金，那当它不再继续增长反而回调 6 美金，他就会自动止损出场。
EA 使用注意点：
1. 此 EA 可以同时拖入多个货币对窗口运行于多个货币对中，但是同一个货币对窗口只能拖入一次，否则程序会出问题。
2. 本程序是属于半自动 EA ，一旦盈利出场后就不会再继续开单。

3 ，这款 EA 供新手练习 EA 使用。加码 EA 风险比较大，只适合特定行情。


