Indicatori: Segnali multipli_PCH
Segnali multipli_PCH:
Versione estesa dell'indicatore Price Channel, con 5 livelli. L'indicatore mostra i segnali per aprire/chiudere una posizione e i livelli di Stop Loss/Take Profit.
Author: Anatoli Kazharski