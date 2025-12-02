Librerie: Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore WPRSIsignal

Modulo segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale per l'apertura di posizioni è la comparsa della freccia colorata dell'indicatore WPRSIsignal.

Author: Nikolay Kositsin

