Librerie: Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore SuperTrend

Modulo segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale per l'apertura di posizioni è la comparsa di un punto colorato dell'indicatore SuperTrend.

Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore SuperTrend

Author: Nikolay Kositsin

 
Sarebbe possibile ottenere questo EA nella versione MT4?
 
Buonasera, ho provato a testare il robot, ma non sono riuscito nemmeno a compilarlo, perché a quanto pare ha degli errori. Potete aiutarmi?
