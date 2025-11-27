Librerie: Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore Stalin

Nuovo commento
 

Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore Stalin:

Modulo di segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale per l'apertura di posizioni è la comparsa della freccia colorata dell'indicatore Stalin.

Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore Stalin

Author: Nikolay Kositsin

Nuovo commento