Librerie: Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore Sidus

Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore Sidus

Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore Sidus:

Modulo di segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale di apertura delle posizioni è la comparsa della freccia colorata dell'indicatore Sidus.

Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore Sidus

Author: Nikolay Kositsin

