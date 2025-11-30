Librerie: Modulo dei segnali di trading basato sull'indicatore Candles_Smoothed

Nuovo commento
 

Modulo dei segnali di trading basato sull'indicatore Candles_Smoothed:

Modulo segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale per l'apertura di posizioni è un cambiamento nel colore della candela formata dall'indicatore Candles_Smoothed.

Modulo dei segnali di trading basato sull'indicatore Candles_Smoothed

Author: Nikolay Kositsin

Nuovo commento