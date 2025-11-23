Indicatori: MPC
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
MPC:
L'indicatore MPC costruisce un semplice canale di estremi per il periodo. Progettato per un ulteriore controllo visivo del sistema di trading (breakout del canale) basato sull'indicatore HighestLowestRange (HLR).
Author: Nikolay Kositsin