Indicatori: DeltaFusionLite

DeltaFusion Lite è la versione semplificata dell’indicatore DeltaFusionPro per MT4. Calcola e visualizza Cumulative Delta e Net Delta, offrendo ai trader una chiara panoramica della pressione di acquisto e vendita all’interno di ogni candela. Analizzando la distribuzione del volume tra bid e ask, aiuta a individuare cambiamenti nel sentiment di mercato, possibili inversioni e diverse forme di divergenza tra prezzo e volume.

Autore: Francesco Secchi

