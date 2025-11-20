Indicatori: SeNSeZiOne
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
SeNSeZiOne:
Indicatore di tendenza che fornisce segnali per effettuare operazioni. Il colore dell'indicatore dipende dalla direzione del movimento del mercato, determinata dalla posizione dell'indicatore rispetto alla linea dello zero.
Author: Nikolay Kositsin