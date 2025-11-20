Indicatori: SeNSeZiOne

Nuovo commento
 

SeNSeZiOne:

Indicatore di tendenza che fornisce segnali per effettuare operazioni. Il colore dell'indicatore dipende dalla direzione del movimento del mercato, determinata dalla posizione dell'indicatore rispetto alla linea dello zero.

SeNSeZiOne

Author: Nikolay Kositsin

Nuovo commento