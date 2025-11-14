Indicatori: 3X_Regressione Parabolica
3X_Regressione Parabolica:
Due canali rettilinei di deviazione standard + canale curvilineo di regressione parabolica con interpolazione dei valori futuri del grafico dei prezzi.
Author: Nikolay Kositsin