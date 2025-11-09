Indicatori: IBS
IBS:
L'indicatore Internal Bar Strength misura la "forza interna" di ogni barra sottraendo il prezzo di chiusura dal minimo e dividendo il numero risultante per la differenza tra il massimo e il minimo della barra.
Author: Nikolay Kositsin