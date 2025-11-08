Indicatori: Segnale LinearRegSlope_V1_HTF

Segnale LinearRegSlope_V1_HTF:

L'indicatore LinearRegSlope_V1_HTF_Signal visualizza la direzione del trend come oggetto grafico con indicazione del trend a colori e fornisce avvisi o segnali sonori quando il trend cambia.

Segnale LinearRegSlope_V1_HTF

Author: Nikolay Kositsin

