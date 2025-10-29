Indicatori: Efficienza frattale polarizzata
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Efficienza frattale polarizzata:
L'efficienza frattale polarizzata è un indicatore tecnico che mostra l'efficienza dei prezzi di mercato nel momento attuale.
Author: Nikolay Kositsin