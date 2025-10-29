Indicatori: DinapoliObiettivi_Completi

Nuovo commento
 

DinapoliObiettivi_Completi:

Questa variante dell'indicatore DinapoliTargets_Full è comoda perché può essere costruita per qualsiasi barra del grafico e consente di vedere il quadro completo del comportamento del mercato rispetto ai livelli dell'indicatore su ogni barra.

DinapoliObiettivi_Completi

Author: Nikolay Kositsin

Nuovo commento