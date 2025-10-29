Indicatori: DinapoliObiettivi_Completi
DinapoliObiettivi_Completi:
Questa variante dell'indicatore DinapoliTargets_Full è comoda perché può essere costruita per qualsiasi barra del grafico e consente di vedere il quadro completo del comportamento del mercato rispetto ai livelli dell'indicatore su ogni barra.
Author: Nikolay Kositsin