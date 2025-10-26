Indicatori: Segnale Heiken_Ashi_Smoothed_HTF
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Segnale Heiken_Ashi_Smoothed_HTF:
L'indicatore Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal visualizza la direzione del trend come una sequenza di oggetti grafici; il trend viene definito utilizzando l'indicatore Heiken_Ashi_Smoothed.
Author: Nikolay Kositsin