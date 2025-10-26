Indicatori: Segnale Heiken_Ashi_Smoothed_HTF

Segnale Heiken_Ashi_Smoothed_HTF:

L'indicatore Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal visualizza la direzione del trend come una sequenza di oggetti grafici; il trend viene definito utilizzando l'indicatore Heiken_Ashi_Smoothed.

Author: Nikolay Kositsin

