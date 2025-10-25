Indicatori: Segnale 3D_Oscillatore_HTF
Segnale 3D_Oscillatore_HTF:
L'indicatore 3D_Oscillator_Signal emette la direzione del trend o un segnale per un trade dall'indicatore 3D_Oscillator sotto forma di messaggi di testo con l'indicazione a colori del trend o della direzione del trade e fornisce avvisi o segnali sonori.
Author: Nikolay Kositsin