creare stoploss per tutti i trade con EA
ciao a tutti vorrei creare un bot EA MT5 , con un tasto mi va afar comparire la linea dello stoploss e spostandolo confermo dove deve essere, ma spostandolo deve impostarlo a tutti i trade aperti, quindi 1 movimento 10 stop impostati, come posso fare? sto provando con chatgpt ma ho sempre il solito errore
undeclared identifier
'idx' - some operator expected