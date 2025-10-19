Indicatori: Sistema di impulsi per anziani_HTF_Segnale
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sistema di impulsi per anziani_HTF_Segnale:
L'indicatore ElderImpulseSystem_HTF_Signal visualizza le direzioni del trend a partire dal numero di ultime barre dell'indicatore ElderImpulseSystem definito nei parametri di input come una sequenza di oggetti grafici.
Author: Nikolay Kositsin