Indicatori: Sistema di impulsi per anziani_HTF_Segnale

L'indicatore ElderImpulseSystem_HTF_Signal visualizza le direzioni del trend a partire dal numero di ultime barre dell'indicatore ElderImpulseSystem definito nei parametri di input come una sequenza di oggetti grafici.

Sistema di impulsi per anziani_HTF_Segnale

Author: Nikolay Kositsin

