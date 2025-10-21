Indicatori: Segnale BrainTrend_HTF
Segnale BrainTrend_HTF:
L'indicatore BrainTrend_HTF_Signal visualizza le direzioni del trend dal numero di ultime barre degli indicatori BrainTrend1 e BrainTrend2 definiti nei parametri di input come una sequenza di oggetti grafici.
Author: Nikolay Kositsin