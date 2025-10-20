Indicatori: Segnale SilverTrend_HTF

Nuovo commento
 

Segnale SilverTrend_HTF:

L'indicatore SilverTrend_HTF_Signal visualizza la direzione del trend o un segnale per un trade dall'indicatore SilverTrend_Signal sotto forma di oggetto grafico con un'indicazione colorata del trend o della direzione del trade e fornisce avvisi o segnali sonori.

Segnale SilverTrend_HTF

Author: Nikolay Kositsin

 
Scusate la mia ignoranza, per cosa sta l'acronimo HTF?
 
taozemin:
Scusate la mia ignoranza, cosa significa HTF?

Non lo so esattamente ... ma se MTF è multi timeframe (indicatore) così HTF è timeframe superiore e LTF è timeframe inferiore.

Perché stavo leggendo un sistema su un forum che parlava di "CCI: MTF HTF su LFT" (nome del sistema) :)

 
tao zemin. #:
Scusate la mia ignoranza, cosa significa HTF?
Cornice temporale superiore.
Nuovo commento