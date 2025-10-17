Discussione sull’articolo "Passaggio a MQL5 Algo Forge (Parte 4): Lavorare con le Versioni e i Rilasci"
Il nuovo articolo Passaggio a MQL5 Algo Forge (Parte 4): Lavorare con le Versioni e i Rilasci è stato pubblicato:
L'esperimento di collegamento della libreria SmartATR all'Expert Advisor SimpleCandles ha dimostrato chiaramente che l'approccio diretto attraverso la semplice clonazione non è sempre conveniente, soprattutto quando il codice richiede modifiche. Noi, invece, abbiamo seguito il flusso di lavoro corretto: abbiamo creato un fork, che è diventato la nostra copia personale del repository di qualcun altro per correggere bug e apportare modifiche, preservando l’opzione di proporre successivamente queste modifiche all'autore tramite una Pull Request.
Nonostante alcune limitazioni incontrate nell'interfaccia di MetaEditor, la combinazione con l'interfaccia web di MQL5 Algo Forge ci ha permesso di completare con successo l'intera catena di azioni - dalla clonazione al commit delle modifiche e infine al collegamento del progetto con una libreria esterna. In questo modo, non solo abbiamo risolto un compito specifico, ma abbiamo anche esaminato un modello universale per integrare qualsiasi componente di terze parti.
Nell'articolo di oggi, daremo un’occhiata più da vicino alla fase di pubblicazione delle modifiche apportate al repository, un certo insieme di modifiche che formano una soluzione completa, sia che si tratti di aggiungere nuove funzionalità a un progetto o di risolvere un problema scoperto. Si tratta del processo di commit o rilascio di una nuova versione del prodotto. Vedremo come organizzare questo processo e quali capacità offre MQL5 Algo Forge.
Autore: Yuriy Bykov