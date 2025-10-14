Indicatori: Bande_di_Val

Indicatore di volatilità a lunghezza di candela. È comodo per tracciare le lacune del mercato; le impostazioni sono simili a quelle del canale di Bollinger. L'indicatore è in grado di mostrare i periodi di calma e l'inizio di una nuova tendenza.

Author: Nikolay Kositsin

