Librerie: Array IncCHOOn

La classe CCHOOnArray è stata progettata per calcolare il Chaikin Oscillator (CHO) utilizzando buffer di indicatori. L'indicatore Test_CHOOnArray è un esempio di utilizzo della classe.

Author: Dmitry Fedoseev

