Librerie: Array IncCHOOn
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Array IncCHOOn:
La classe CCHOOnArray è stata progettata per calcolare il Chaikin Oscillator (CHO) utilizzando buffer di indicatori. L'indicatore Test_CHOOnArray è un esempio di utilizzo della classe.
Author: Dmitry Fedoseev