Librerie: IncRVIOnArray

La classe CRVIOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore RVI (Relative Vigor Index) mediante buffer di indicatori. Come esempio di utilizzo della classe viene mostrato l'indicatore Test_RVIOnArray.

Author: Dmitry Fedoseev

