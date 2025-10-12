Indicatori: Segnale ASCtrend_HTF

Segnale ASCtrend_HTF:

L'indicatore ASCtrend_HTF_Signal visualizza la direzione del trend o il segnale per un'operazione dell'indicatore ASCtrend sotto forma di oggetto grafico con indicazione cromatica del trend o della direzione dell'operazione.

Author: Nikolay Kositsin

