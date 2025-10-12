Indicatori: Segnale ASCtrend_HTF
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Segnale ASCtrend_HTF:
L'indicatore ASCtrend_HTF_Signal visualizza la direzione del trend o il segnale per un'operazione dell'indicatore ASCtrend sotto forma di oggetto grafico con indicazione cromatica del trend o della direzione dell'operazione.
Author: Nikolay Kositsin