Indicatori: SegnaleXCCX_HTF_Signal

Nuovo commento
 

SegnaleXCCX_HTF_Signal:

L'indicatore StepXCCX_HTF_Signal visualizza le direzioni del trend delle ultime tre barre dell'indicatore ColorStepXCCX come tre oggetti grafici con indicazione del trend a colori.

SegnaleXCCX_HTF_Signal

Author: Nikolay Kositsin

Nuovo commento