Librerie: IncADOnArray
IncADOnArray:
La classe CADOnArray è destinata al calcolo dell'indicatore AD (Accumulation Distribution, A/D) tramite buffer di indicatori. L'indicatore Test_ADOnArray è allegato come esempio di utilizzo della classe.
Author: Dmitry Fedoseev