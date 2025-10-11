Librerie: IncSAROnArray
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
IncSAROnArray:
La classe CSAROnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore SAR (Parabolic SAR) tramite buffer di indicatori. L'indicatore Test_SAROnArray è allegato come esempio di utilizzo della classe.
Author: Dmitry Fedoseev