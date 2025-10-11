Librerie: IncSAROnArray

La classe CSAROnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore SAR (Parabolic SAR) tramite buffer di indicatori. L'indicatore Test_SAROnArray è allegato come esempio di utilizzo della classe.

Author: Dmitry Fedoseev

