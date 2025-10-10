Indicatori: Segnale X2MA_HTF
Segnale X2MA_HTF:
L'indicatore X2MA_HTF_Signal visualizza la direzione del trend dalle ultime tre barre dell'indicatore X2MA sotto forma di tre oggetti grafici, il cui colore determina la direzione del trend.
Author: Nikolay Kositsin