Librerie: IncMomentumOnArray

Nuovo commento
 

IncMomentumOnArray:

La classe CMomentumOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Momentum in base al buffer dell'indicatore. Come esempio di utilizzo della classe si allega l'indicatore Test_MomentumOnArray.

IncMomentumOnArray

Author: Dmitry Fedoseev

Nuovo commento