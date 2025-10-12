Librerie: IncMomentumOnArray
IncMomentumOnArray:
La classe CMomentumOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Momentum in base al buffer dell'indicatore. Come esempio di utilizzo della classe si allega l'indicatore Test_MomentumOnArray.
Author: Dmitry Fedoseev