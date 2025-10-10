Librerie: IncCMOOnArray

Nuovo commento
 

IncCMOOnArray:

La classe CMOOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore CMO (Chande Momentum Oscillator) per buffer di indicatori. L'indicatore Test_CMOOnArray è allegato come esempio di utilizzo della classe.

IncCMOOnArray

Author: Dmitry Fedoseev

Nuovo commento