Librerie: IncERDOnArray

IncERDOnArray
IncERDOnArray:
La classe CERDOnArray è progettata per calcolare l'Efficiency Ratio (ER) utilizzato nell'Adaptive Moving Average (AMA), ma tenendo conto della direzione del movimento del prezzo. Quando il prezzo sale, l'indicatore assume valori positivi, mentre quando scende assume valori negativi.
Author: Dmitry Fedoseev