Librerie: IncEROnArray
IncEROnArray:
La classe CEROnArray è progettata per calcolare il rapporto di efficienza (ER) utilizzato nella media mobile adattiva (AMA). Viene inoltre fornito un esempio di utilizzo della classe CEROnArray.
Author: Dmitry Fedoseev