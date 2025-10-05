Sistemi Esperti: Max trade volume checker for your trading account
È possibile convertire questo EA in un indicatore? Un indicatore sarà più grande. Grazie.
FourSeasons #:
Temo che non sia possibile. OrderCalcMargin recupera le informazioni private dei broker direttamente dal loro feed di dati e questa funzione non può essere eseguita all'interno degli indicatori.
Dalla documentazione:
Trading functions can be used in Expert Advisors and scripts.
Max trade volume checker for your trading account:
Una finestra di dialogo per visualizzare la dimensione massima del lotto consentita sul sottostante per diversi tipi di ordini (acquisto, vendita, acquisto in attesa e vendita in attesa).
Author: Conor Mcnamara