Sistemi Esperti: Max trade volume checker for your trading account

Nuovo commento
 

Max trade volume checker for your trading account:

Una finestra di dialogo per visualizzare la dimensione massima del lotto consentita sul sottostante per diversi tipi di ordini (acquisto, vendita, acquisto in attesa e vendita in attesa).

Max trade volume checker for your trading account

Author: Conor Mcnamara

 
È possibile convertire questo EA in un indicatore? Un indicatore sarà più grande. Grazie.
 
FourSeasons #:
È possibile convertire questo EA in un indicatore? Un indicatore sarà più grande. Grazie.

Temo che non sia possibile. OrderCalcMargin recupera le informazioni private dei broker direttamente dal loro feed di dati e questa funzione non può essere eseguita all'interno degli indicatori.

Dalla documentazione:

Trading functions can be used in Expert Advisors and scripts.

 
Conor Mcnamara #:

Temo che non sia possibile. OrderCalcMargin recupera informazioni private sui broker direttamente dal loro feed di dati e questa funzione non può essere eseguita all'interno degli indicatori.

Dalla documentazione:

Ho capito. Grazie.

Nuovo commento