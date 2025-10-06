Indicatori: XTrendlessOS (oscillatore di assenza di tendenze)

L'indicatore è scritto secondo la descrizione fornita nel libro di Joe DiNapoli "Trading Using DiNapoli Levels". L'indicatore è stato progettato per valutare il reale ipercomprato/ipervenduto del mercato.

Author: Nikolay Kositsin

