Indicatori: XTrendlessOS (oscillatore di assenza di tendenze)

XTrendlessOS (oscillatore di assenza di tendenze)
XTrendlessOS (oscillatore di assenza di tendenze):
L'indicatore è scritto secondo la descrizione fornita nel libro di Joe DiNapoli "Trading Using DiNapoli Levels". L'indicatore è stato progettato per valutare il reale ipercomprato/ipervenduto del mercato.
Author: Nikolay Kositsin