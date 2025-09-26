Discussione sull’articolo "La teoria del caos nel trading (parte 2): Immergendosi in profondità"

Il nuovo articolo La teoria del caos nel trading (parte 2): Immergendosi in profondità è stato pubblicato:

Continuiamo la nostra immersione nella teoria del caos nei mercati finanziari. Questa volta prenderò in considerazione la sua applicabilità all'analisi delle valute e di altri asset.

La dimensione frattale è un concetto che svolge un ruolo importante nella teoria del caos e nell'analisi dei sistemi complessi, compresi i mercati finanziari. Fornisce una misura quantitativa della complessità e dell'autosimilarità di un oggetto o di un processo, rendendola particolarmente utile per valutare il grado di casualità dei movimenti del mercato.

Nel contesto dei mercati finanziari, la dimensione frattale può essere utilizzata per misurare "l’irregolarità" dei grafici dei prezzi. Una dimensione frattale più elevata indica una struttura dei prezzi più complessa e caotica, mentre una dimensione più bassa può indicare un movimento più regolare e prevedibile.

Esistono diversi metodi per calcolare la dimensione frattale. Uno dei più popolari è il metodo del conteggio dei box. Questo metodo prevede di coprire il grafico con una griglia di celle di dimensioni variabili e di contare il numero di celle necessarie per coprire il grafico a scale differenti.


Autore: Yevgeniy Koshtenko

