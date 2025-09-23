Indicatori: LinearRegSlope_V1

Oscillatore non normalizzato con algoritmo di regressione lineare.

Author: Nikolay Kositsin

 

Salve.Ho provato a scrivere un EA utilizzando questo indicatore "LinearRegSlope_V1", ma i dati che l'EA stampa sono diversi da quelli dell'indicatore nella stessa data e ora. parti del mio codice sono le seguenti:

questi sono i parametri di input.


enum Applied_price_      // Type of constant

  {

   PRICE_CLOSE_ = 1,     // Close

   PRICE_OPEN_,          // Open

   PRICE_HIGH_,          // High

   PRICE_LOW_,           // Low

   PRICE_MEDIAN_,        // Median Price (HL/2)

   PRICE_TYPICAL_,       // Typical Price (HLC/3)

   PRICE_WEIGHTED_,      // Weighted Close (HLCC/4)

   PRICE_SIMPLE,         // Simple Price (OC/2)

   PRICE_QUARTER_,       // Quarted Price (HLOC/4) 

   PRICE_TRENDFOLLOW0_,  // TrendFollow_1 Price 

   PRICE_TRENDFOLLOW1_   // TrendFollow_2 Price 

  };

//----indicator parameter

input Smooth_Method SlMethod=MODE_SMA; // Smoothing method

input int SlLength=12;                 // Smoothing depth

input int SlPhase=15;                  // Smoothing parameter

input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;  // Price constant

input int Shift=0;                     // Horizontal shift of the indicator in bars

input uint TriggerShift=1;             // Bar shift for the trigger 

questa è la chiamata di iCustom. la sequenza e il tipo di parametro sono gli stessi del parametro di input.

 ExtHandle=iCustom(_Symbol,_Period,"Examples\\Test_LinearRegSlope_V1",

                        SlMethod,

                        SlLength,

                        SlPhase,

                        IPC,

                        Shift,

                        TriggerShift

                        );

le parti successive sono la parte essenziale.per chiamare la funzione CopyBuffer si ottengono i dati dell'indicatore.

double RegSlopeBuffer[],TriggerBuffer[];

      ArraySetAsSeries(RegSlopeBuffer,true);

      ArraySetAsSeries(TriggerBuffer,true);

     if(CopyBuffer(ExtHandle,0,0,3,RegSlopeBuffer)!=3)

     {

      Print("CopyBuffer from iMA failed, no data");

      return;

     }

     printf("Open  RegSlopeBuffer [0] is %f", RegSlopeBuffer [0]);//for test

 

La domanda è che i dati mostrati dall'indicatore sono diversi da quelli stampati dall'EA. Ad esempio, i dati che EA stampa sono

2012.03.19 17:18:02 Core 1 2012.03.01 08:00:00 Open TriggerBuffer[0] è 0.160695

ma i dati dell'indicatore sono -0.051651.

Grazie.

