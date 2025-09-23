Indicatori: LinearRegSlope_V1
Salve.Ho provato a scrivere un EA utilizzando questo indicatore "LinearRegSlope_V1", ma i dati che l'EA stampa sono diversi da quelli dell'indicatore nella stessa data e ora. parti del mio codice sono le seguenti:
questi sono i parametri di input.
enum Applied_price_ // Type of constant
{
PRICE_CLOSE_ = 1, // Close
PRICE_OPEN_, // Open
PRICE_HIGH_, // High
PRICE_LOW_, // Low
PRICE_MEDIAN_, // Median Price (HL/2)
PRICE_TYPICAL_, // Typical Price (HLC/3)
PRICE_WEIGHTED_, // Weighted Close (HLCC/4)
PRICE_SIMPLE, // Simple Price (OC/2)
PRICE_QUARTER_, // Quarted Price (HLOC/4)
PRICE_TRENDFOLLOW0_, // TrendFollow_1 Price
PRICE_TRENDFOLLOW1_ // TrendFollow_2 Price
};
//----indicator parameter
input Smooth_Method SlMethod=MODE_SMA; // Smoothing method
input int SlLength=12; // Smoothing depth
input int SlPhase=15; // Smoothing parameter
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Price constant
input int Shift=0; // Horizontal shift of the indicator in bars
input uint TriggerShift=1; // Bar shift for the trigger
questa è la chiamata di iCustom. la sequenza e il tipo di parametro sono gli stessi del parametro di input.
ExtHandle=iCustom(_Symbol,_Period,"Examples\\Test_LinearRegSlope_V1",
SlMethod,
SlLength,
SlPhase,
IPC,
Shift,
TriggerShift
);
le parti successive sono la parte essenziale.per chiamare la funzione CopyBuffer si ottengono i dati dell'indicatore.
double RegSlopeBuffer[],TriggerBuffer[];
ArraySetAsSeries(RegSlopeBuffer,true);
ArraySetAsSeries(TriggerBuffer,true);
if(CopyBuffer(ExtHandle,0,0,3,RegSlopeBuffer)!=3)
{
Print("CopyBuffer from iMA failed, no data");
return;
}
printf("Open RegSlopeBuffer [0] is %f", RegSlopeBuffer [0]);//for test
La domanda è che i dati mostrati dall'indicatore sono diversi da quelli stampati dall'EA. Ad esempio, i dati che EA stampa sono
2012.03.19 17:18:02 Core 1 2012.03.01 08:00:00 Open TriggerBuffer[0] è 0.160695
ma i dati dell'indicatore sono -0.051651.
Grazie.
LinearRegSlope_V1:
Oscillatore non normalizzato con algoritmo di regressione lineare.
Author: Nikolay Kositsin