Indicatori: Sistema XMA JJRSX

Il principio dell'indicatore si basa sul confronto dei segnali dell'oscillatore JJRSX e della media mobile XMA, operando su diversi timeframe: junior (timeframe del grafico) e senior.

Sistema XMA JJRSX

Author: Nikolay Kositsin

