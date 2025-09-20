Indicatori: Sistema XMA JJRSX
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sistema XMA JJRSX:
Il principio dell'indicatore si basa sul confronto dei segnali dell'oscillatore JJRSX e della media mobile XMA, operando su diversi timeframe: junior (timeframe del grafico) e senior.
Author: Nikolay Kositsin