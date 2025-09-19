Indicatori: JFatlAccelerazione_HTF
JFatlAccelerazione_HTF:
Un indicatore che mostra la direzione dell'accelerazione della variazione dei prezzi JFatlAcceleration da un timeframe più ampio a uno più piccolo.
Author: Nikolay Kositsin