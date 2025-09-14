Indicatori: X2MA NRTR

Un ibrido tra una media mobile universale e un indicatore NRTR. In questo indicatore i valori della media mobile vengono corretti utilizzando l'algoritmo NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

Author: Nikolay Kositsin

