Indicatori: X2MA NRTR
X2MA NRTR:
Un ibrido tra una media mobile universale e un indicatore NRTR. In questo indicatore i valori della media mobile vengono corretti utilizzando l'algoritmo NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).
Author: Nikolay Kositsin