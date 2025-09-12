Indicatori: Periodo del ciclo

Nuovo commento
 

Periodo del ciclo:

Lo scopo di questo indicatore è quello di misurare la periodicità del processo di variazione del prezzo di un'attività finanziaria. Con l'aiuto dell'indicatore Cycle Period è possibile creare versioni adattive degli oscillatori.

Periodo del ciclo

Author: Nikolay Kositsin

Nuovo commento